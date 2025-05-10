ФК "Балтика" досрочно вышел в РПЛ через год после вылета из лиги

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Футбольный клуб "Балтика" из Калининграда досрочно вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета из лиги благодаря игре с новороссийским "Черноморцем". Об этом сообщает ТАСС.

Калининградская команда завершила гостевую игру с новороссийскими футболистами со счетом 0:0. После 32 туров "Балтика" с 67 очками расположилась на первом месте турнирной таблицы и уже не опустится ниже.

При этом столичное "Торпедо", на счету которого 58 очков, не сможет обойти калининградскую команду. Если за оставшиеся матчи ФК наберет 9 очков, то по индивидуальным показателям все равно будет проигрывать.

Между тем экс-вратарь московского "Динамо" и сборной России по футболу Антон Шунин решил завершить профессиональную карьеру. Всего в составе "Динамо" Шунин провел 366 матчей, заняв по этому числу второе место в истории клуба, уступив только Александру Новикову. При этом футболист 180 раз выводил команду на поле в качестве капитана.