Бывший футболист "Динамо" Шунин объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-вратарь московского футбольного клуба "Динамо" и сборной России по футболу Антон Шунин решил завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instragram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Спасибо болельщикам "Динамо" и сборной России за любовь и поддержку, моим партнерам, персоналу и всем, кто помогал мне на этом пути. Это было счастливое время", – указал он в своей публикации.

Всего в составе "Динамо" Шунин провел 366 матчей, заняв по этому числу второе место в истории клуба, уступив только Александру Новикову. По числу "сухих" матчей (то есть число игр, где голкипер не пропустил ни одного гола) он также находится на второй строчке (125), уступая лишь Льву Яшину. При этом футболист 180 раз выводил команду на поле в качестве капитана.

Кроме того, Шунин три раза выигрывал бронзовые медали чемпионатов России по футболу и дважды доходил до финала. За сборную он принял участие в 15 матчах. Его контракт с клубом закончился в 2024 году.

Ранее голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что пока не задумывался о завершении своей карьеры. Позже стало известно, что он подал заявку на регистрацию логотипа в Роспатент.