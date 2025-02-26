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26 февраля, 18:47

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Акинфеев заявил, что ему пока рано думать о завершении карьеры

Футболист Акинфеев высказался о завершении карьеры

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что пока не задумывался о завершении своей карьеры. Слова 38-летнего спортсмена привел "Матч ТВ".

"Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы", – рассказал он.

Ранее, в октябре 2024 года, Акинфеев опередил нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси по числу матчей за один клуб. На тот момент российский футболист принял участие во встрече 12-го тура РПЛ между ЦСКА и махачкалинским "Динамо", выйдя на футбольное поле в составе клуба в 779-й раз.

В свою очередь, Месси сыграл за "Барселону" 778 матчей. При этом абсолютным чемпионом по данному показателю был Райан Гиггз, сыгравший 963 раза за "Манчестер Юнайтед".

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