Экс-футболист сборной России Фернандес объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский и бразильский футболист Марио Фернандес объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал на странице своей супруги в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Спасибо Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес", – отметил игрок.

Фернандесу 19 сентября исполнилось 35 лет. Футболист в период с 2012 по 2022 год играл за московский клуб ЦСКА, а в сезоне-2023/2024 выступал за петербургский "Зенит". Всего спортсмен принял участие в 271 матче Российской Премьер-лиги (РПЛ), а также забил 9 голов и сделал 35 результативных передач.

Также футболист выступал за "Интернасьонал" и "Гремио". Спортсмен является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Суперкубка страны и одного Кубка.

В 2016 году футболист получил гражданство России, а через год впервые сыграл за сборную, с которой в 2018-м дошел до четвертьфинала чемпионата мира. В составе национальной команды Фернандес сыграл в 33 матчах и забил 5 голов.

Ранее экс-вратарь московского "Динамо" и сборной России по футболу Антон Шунин сообщил о завершении карьеры. Он поблагодарил болельщиков, а также партнеров и персонал клуба.

Всего в составе "Динамо" Шунин провел 366 матчей, заняв по этому числу 2-е место в истории клуба и уступив только Александру Новикову. По числу "сухих" матчей он находился на 2-й строчке (125), уступая лишь Льву Яшину. Кроме того, игрок трехкратный обладатель бронзы чемпионатов России.

