Бывший защитник "Реала" Марсело объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело объявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) о завершении карьеры.

Он рассказал, что любовь к этому виду спорта ему привил дедушка, который хотел, чтобы тот стал профессиональным игроком. По словам 36-летнего Марсело, дедушка сделал все, чтобы он стал футболистом. Спортсмен также выразил всем свою благодарность.

Бразильский футболист выступал за мадридский "Реал" в период с 2007 по 2022 год. В составе данного футбольного клуба он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Испании. За испанскую команду он сыграл 546 матчей, в которых отличился 38 голами и отдал 103 голевые передачи.

Марсело также играл в греческом "Олимпиакосе" и бразильском "Флуминенсе", второй стал его последним клубом в игровой карьере. В составе сборной Бразилии футболист сыграл в 58 встречах, в которых забил 6 голов. Защитник также выигрывал серебро Олимпиады в Лондоне 2012 года и бронзу Игр в Пекине в 2008 году.

Ранее футбольный защитник Сборной Франции и итальянского "Комо" Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. 31-летний спортсмен принял решение уйти из футбола из-за травмы колена, которую он получил во время тренировки в итальянском клубе.

