Чемпион мира по футболу Варан объявил о завершении карьеры

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Футбольный защитник сборной Франции и итальянского "Комо" Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру, сообщает портал Relevo со ссылкой на социальные сети спортсмена.

31-летний спортсмен принял решение уйти из футбола из-за травмы колена, которую он получил во время тренировки в итальянском клубе "Комо".

Варан начал карьеру в 2010 году в составе французского "Ланса". После он провел 13 лет в испанском "Реале", с которым стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка страны.

В составе английского "Манчестер Юнайтед" защитник выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В сборной Франции Варан занимал место капитана, провел 93 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 2018 года, а также серебряным призером чемпионата мира 2022 года и победителем Лиги наций 2021 года.

Ранее чемпион мира и полузащитник сборной Германии Тони Кроос завершил карьеру после выступления на Евро-2024. 1 июня он провел последний матч за "Реал", противником которого стала германская "Боруссия Дортмунд". С 2014 года Кроос сыграл в составе мадридцев 463 матча и забил 28 мячей. За сборную Германии ему удалось забить 17 голов.