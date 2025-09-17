Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 14:41

Спорт

7 стран на исполкоме УЕФА поддержали возвращение РФ на турниры

Фото: 123RF/rarrarorro

Представители стран, которые являются членами Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), обсудили на заседании исполкома вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении российских команд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

По его словам, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступили за то, чтобы российские команды были полностью возвращены на турниры под эгидой UEFA. В свою очередь, Швеция, Финляндия и Норвегия проголосовали за смягчение санкций, введенных в отношении женских и молодежных команд.

При этом Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия выразили свою готовность к обсуждению вариантов при согласии UEFA.

Кроме того, издание Sport24 заявило, что члены исполкома осудили на заседании вопрос об индивидуальных наградах. В частности, Великобритания выступила с инициативой, в рамках которой предложила переименовать приз лучшему вратарю года по версии Международной федерации футбола (FIFA), который назван в честь советского вратаря Льва Яшина.

Ранее президент UEFA Александер Чеферин сообщил, что не поддерживает отстранение российских спортсменов от международных турниров из-за конфликта на Украине. Он указал, что атлеты никак не могут повлиять на решения политических деятелей.

Чеферин напомнил, что россияне не могут участвовать в международных турнирах уже примерно 3,5 года. Однако, по его словам, это не повлияло на прекращение боевых действий на Украине.

UEFA рассматривает возможность допуска сборной России на международные соревнования

спорт

