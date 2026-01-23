Форма поиска по сайту

23 января, 21:36

Умерла актриса из сериала "Моя прекрасная няня" Елена Торшина

Скончалась актриса Елена Торшина, известная зрителям по роли в сериале "Моя прекрасная няня", сообщил актер Станислав Садальский в блоге в LiveJournal.

"Ужасная новость, не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых", – написал он.

Садальский также рассказал, что в последнее время в жизни актрисы было много трудностей – у нее умерли родители, а при продаже дачи она стала жертвой мошенников.

Торшина родилась 6 ноября 1964 года в Москве. Она окончила театральное училище имени М. С. Щепкина. Играла в труппе театра "Содружества актеров Таганки", "Ведогонь-театр" и других коллективах.

Первым проектом в кино стала комедия "Внимание: Ведьмы!" в 1990 году. Среди ее популярных киноработ – "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Молодожены", "ЧС. Чрезвычайная ситуация", "Управдомша", "Тонькая грань".

