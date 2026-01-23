Создатели сериала "Пони" с Эмилией Кларк готовы начать работу над вторым сезоном

Фото: кадр из сериала "Пони"; режиссеры – Сюзанна Фогель, Вьет Нгуен, Элли Панкив; производство – All the Time All, David Iserson Enterprises, Pacesetter Productions

Создатели шпионского сериала "Пони" Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон выразили готовность работать над продолжением несмотря на то, что первый сезон проекта вышел недавно. Однако руководство Peacock пока не продлило новинку, сообщает Deadline.

Фогель и Исерсон заявили, что в восторге от реакции на сериал, отметив, что каждый проект является плодом любви, но далеко не всегда эта любовь и внимание находят отклик у зрителей или критиков.

Они готовы полностью погрузиться в создание второго сезона, как только получат официальное разрешение, и очень надеются, что это произойдет в ближайшее время.

Действия в сериале происходят в 1977 году. Согласно сюжету, мужья двух работниц американского посольства в Москве гибнут при невыясненных обстоятельствах. Женщины объединяются, чтобы расследовать причины гибели своих супругов, и в результате становятся агентами ЦРУ.

Среди актеров – звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и актриса сериала "Белый лотос" Хейли Лу Ричардсон. Также в состав вошли Эдриан Лестер ("Песочный человек"), Артем Гильц ("Тар"), Николас Подани ("Полиция Чикаго") и другие.

Ранее сообщалось, что Кларк во время съемок сериала "Пони" получила травму ребра. Артистка рассказала, что травмировалась из-за интенсивных поцелуев с несколькими партнерами. Однако она уточнила, что ребро лишь немного сместилось.