Зеленский сообщил, что Украина использовала ракеты ПВО на 80 млн евро

Фото: ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN

Киев использовал ракеты ПВО стоимостью 80 миллионов евро во вторник, 20 января. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы получили соответствующие пакеты ПВО <...> Стоимость одних ракет – более 80 миллионов евро", – цитирует его украинское издание.

По словам Зеленского, находить такие ракеты сложно.

Ранее Еврокомиссия утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 60 миллиардов евро пойдут на военные закупки в пользу Киева, а оставшиеся 30 миллиардов потратят на поддержку бюджета Украины.

При этом страна сможет вернуть долг Евросоюзу, если Россия выплатит "репарации в полном объеме".

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал принятый Еврокомиссией план. Как он отметил, любой, кто считает, что брюссельские кредиты, выданные Киеву, могут быть погашены российскими репарациями, "либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром".

