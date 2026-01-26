26 января, 04:57Политика
Медведев заявил, что атака на резиденцию Путина могла привести к ответу спецоружием
Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Атака беспилотников на резиденцию Владимира Путина могла бы стать законным основанием для ответного удара с применением оружия особого типа. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом, он прокомментировал декабрьский инцидент, когда Киев предпринял попытку атаки на объект в Новгородской области, где находится резиденция российского лидера.
Медведев подчеркнул, что такие действия со стороны Украины не останутся без последствий.
"Подобные провокации – это чрезвычайно опасные игры", – добавил зампред Совбеза.
Атака на резиденцию российского президента была совершена в ночь на 29 декабря. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили 91 беспилотный летательный аппарат.
Как сообщило Минобороны РФ, вражеские дроны были запущены с территории Сумской и Черниговской областей, а их путь пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.
Также, по данным Воздушно-космических сил РФ, это нападение носило целенаправленный, детально спланированный характер и осуществлялось несколькими эшелонами.