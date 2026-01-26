Медведев заявил, что атака на резиденцию Путина могла привести к ответу спецоружием

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Атака беспилотников на резиденцию Владимира Путина могла бы стать законным основанием для ответного удара с применением оружия особого типа. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом, он прокомментировал декабрьский инцидент, когда Киев предпринял попытку атаки на объект в Новгородской области, где находится резиденция российского лидера.

Медведев подчеркнул, что такие действия со стороны Украины не останутся без последствий.

"Подобные провокации – это чрезвычайно опасные игры", – добавил зампред Совбеза.

Атака на резиденцию российского президента была совершена в ночь на 29 декабря. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили 91 беспилотный летательный аппарат.

Как сообщило Минобороны РФ, вражеские дроны были запущены с территории Сумской и Черниговской областей, а их путь пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Также, по данным Воздушно-космических сил РФ, это нападение носило целенаправленный, детально спланированный характер и осуществлялось несколькими эшелонами.