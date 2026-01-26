Форма поиска по сайту

26 января, 09:23

Общество

В МГУ заявили, что переносящие вирус Нипах летучие мыши не водятся в России

Фото: 123RF.com/waitandshoot

На территории России не водятся плотоядные летучие мыши, которые переносят вирус Нипах. Об этом сообщил РИА Новости профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

"Этот вирус – эндемик, он может существовать только в определенных тропических странах, его резервуарами являются виды летучих мышей, которых у нас в стране нет", – сказал специалист.

Он уточнил, что заражение возможно при контакте человека с выделениями летучих мышей, которые попали в воду и пищу. Однако последующая передача вируса от человека к человеку имеет низкую эффективность. Поэтому, по словам профессора, риск возникновения вспышки на территории России исчезающе мал.

Аграновский отметил, что в качестве профилактики необходимо соблюдать осторожность, контактируя с животными во время поездок за рубеж.

Ранее СМИ сообщили, что около 100 человек были помещены на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

Позже Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. Ведомство уточнило, что случаев завоза инфекции на территорию России не зарегистрировано.

Кроме того, служба разработала диагностическую тест-систему, благодаря которой специалисты могут выявлять граждан с признаками заболеваний в режиме реального времени.

