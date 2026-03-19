19 марта, 15:28

Культура

Константин Богомолов раскритиковал студентов Школы-студии МХАТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режиссер Константин Богомолов резко высказался в адрес студентов Школы-студии МХАТ. В беседе с изданием "Абзац" он заявил, что современные студенты не танцуют, не поют, не играют на музыкальных инструментах, а также имеют зажатые тела.

"Они не говорят по-французски. В Школе-студии МХАТ почему-то какое-то количество лет назад отменили французский, поэтому они не могут сделать читку Чехова и Достоевского, где полно французских фраз", – отметил Богомолов.

Он призвал отменить в театральных вузах оценки по некоторым предметам, в том числе по истории литературы, искусств и театра. По словам режиссера, это поможет отсеять студентов, которые не читают книги из университетской программы. Сейчас из театрального училища выходят люди, которые в лучшем случае талантливы.

Богомолов также считает "плюшевым" молодое поколение актеров и режиссеров. Необходимо быть требовательным к молодым людям, чтобы воспитать профессионалов, считает он.

Режиссер был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после того, как предыдущий ректор Игорь Золотовицкий скончался. Однако назначение Богомолова вызвало критику. Выпускники Школы-студии МХАТ указывали, что это нарушает традиции преемственности.

Впоследствии Богомолов решил сложить с себя полномочия. Причины такого решения не указывались. По данным СМИ, это произошло из-за невозможности совмещать руководящие должности.

Новым исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ стал народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский. Он также продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

