Подготовка к лету началась на автовокзалах Москвы

Автовокзалы Москвы начали готовиться к летнему сезону – самому активному периоду междугородних перевозок, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Инженеры, технические специалисты и эксплуатационные службы совместно с подразделениями метро заранее проводят проверку систем вентиляции, кондиционирования, освещения, водоснабжения и безопасности, чтобы тысячи пассажиров могли комфортно отправиться в отпуск или на каникулы.

Также осматриваются платформы и перроны, после зимы организуется генеральная уборка.

Подготовка инфраструктуры к лету стартовала и на восьми московских вокзалах. Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

Железнодорожники приведут в порядок 99 платформ и выполнят уборку прилегающих к вокзалам территорий площадью около 215 тысяч квадратных метров. Также им предстоит очистить 139 тысяч "квадратов" междупутий и около 570 метров ливневой канализации.