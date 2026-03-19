Сервис "Мосбилет" собрал самые интересные экскурсии начала весны

Сервис "Мосбилет" подготовил программу экскурсий по столичным музеям на конец марта и апрель. В нее вошли прогулки на космические темы, занятия по истории города, искусству и природе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Открывает подборку сборная экскурсия по основной экспозиции в Музее космонавтики, которая состоится 19, 20, 24, 25, 26 и 27 марта. Участникам покажут путь от проектов Константина Циолковского до современных орбитальных станций, легендарную технику и личные вещи космонавтов.

22 и 29 марта, а также 5 апреля в этом же музее состоится экскурсия "Навстречу звездам: герои и открытия", посвященная трудностям космических первопроходцев. Программа позволит гостям сравнить подготовку первых экипажей астронавтов с современными стандартами.

Уже 5, 12, 19 и 26 апреля там же горожан ждет экскурсия "Первая космическая", которая расскажет о технологических рубежах и человеческих историях покорителей орбиты.

Участниками первого мероприятия могут стать все желающие старше 16 лет, а возрастное ограничение для двух последних начинается с 12 лет. Для посещения необходимо приобрести входной билет в музей.

Продолжает список обзорная экскурсия в Доме-музее академика С. П. Королева. 21, 22, 28 и 29 марта посетители старше 16 лет увидят подлинную обстановку дома главного конструктора, который был подарен ему государством за запуск первого спутника, а также его личные вещи и библиотеку.

Не менее интересную прогулку горожанам подготовил и Музей Москвы. Там 19 марта организуют экскурсию "Повседневная жизнь москвичей в конце XIX – начале XX века". Речь пойдет о городских реформах, включая создание водопровода и электроснабжения, запуск первого электрического трамвая, строительство доходных домов и пассажей, а также об изменении быта.

Там же 21 марта в 17:00 гостей ждут на "Праздник весны. Новый год в старом Пекине". В рамках активности экскурсоводы расскажут о традициях китайского Нового года, лунно-солнечном календаре, празднике фонарей, пекинской опере и многом другом. Вся программа будет состоять из трех блоков – "Подготовка", "Встреча" и "Празднование".

Третье по счету событие данного культурного учреждения откроет двери 22 марта. Экспозиция "История Москвы", охватывающая около 2,2 тысячи уникальных артефактов, расскажет о развитии столицы с первого тысячелетия до нашей эры до Великой Отечественной войны.

В свою очередь, 25 и 27 марта Музей истории Лефортово приглашает на кураторскую экскурсию по выставке "Дива и диковины петровской Москвы", приуроченной к 300-летию со дня смерти Петра I. Участникам расскажут о реформах императора и зарождении флота.

Специально для юных историков от 3 до 8 лет в музее-заповеднике "Царицыно" 19 марта и 23 апреля пройдет игровая программа "Музейные прогулки. Екатерина II". Малышам раскроют секреты жизни императрицы, ее семьи и причинах, по которым при рождении ее звали другим именем.

Помимо исторических развлечений, список мероприятий также включает в себя активности, направленные на расширение кругозора о живой природе. Например, 21 марта в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева откроется экскурсия по оранжерее, в которой собраны растения тропиков, болот и пустынь.

В продолжение биологической темы 21-го числа в павильоне № 31 "Геология" этого же музея пройдет экскурсия "12 признаков живого". Экспонаты в виде скелетов животных, минералов и объектов современного искусства расскажут участникам, как отличить живое от неживого.

Вместе с тем в павильоне № 28 "Пчеловодство" 28 марта горожане в рамках активности "Мир пчелы" познакомятся с эволюцией этих насекомых и производством меда.

Еще одним культурным учреждением в перечне стал Московский музей современного искусства (ММОМА), приглашающий гостей на специальный тур по выставке "Му Кэ. Время и пространство". 21 марта посетителям представится возможность прослушать аудиоколлаж из литературных сочинений.

Побывать на интерактивной программе "Главный герой картины" горожане смогут 29 марта в Музее-мастерской Зураба Церетели. Там юных искусствоведов научат различать жанры и проведут для них мастер-класс по созданию книги-раскладушки.

Закрывает программу экскурсия по Музею Вадима Сидура, запланированная на 21 марта. Мероприятие посвящено творчеству выдающегося мастера неофициального искусства Советского Союза. Причем особое внимание будет уделено работам, впервые представленным публике уже после кончины скульптора.

Москвичам и гостям города также предлагается посетить новый экскурсионный маршрут "Метро спортивное", который подготовил Музей транспорта Москвы. Первая экскурсия состоится уже в воскресенье, 22 марта.

Все желающие смогут узнать, как в архитектуре столичного метрополитена воплощена тема спорта и физической культуры. Например, экскурсоводы расскажут о портретах спортсменов в метро, общих деталях на стадионе "Динамо" и одноименной станции.