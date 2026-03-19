Житель Красноярска попросил суд разделить с женой кредит, потраченный на эскортниц

Фото: 123RF.com/JanPietruszka

Житель Красноярска просит суд разделить с супругой кредит почти на 2 миллиона рублей, который был потрачен на проституток, рассказала РИА Новости адвокат женщины Оксана Яковлева.

Она объяснила, что мужчина подал иск в суд о разделе совместно нажитого имущества и потребовал разделить автомобиль, а также кредитные обязательства с супругой. Женщина признает, что часть из 2,6 миллиона рублей заемных денег ушла на нужды семьи, однако она не знает, куда были потрачены 2 миллиона рублей.

"И в ее распоряжении с его телефона попала переписка в Telegram, что он тратил десятками тысяч: по 40 тысяч, по 60 тысяч переводил на проституток", – указала Яковлева.

Помимо этого, мужчина был зарегистрирован на различных веб-сайтах, где общался с женщинами и оплачивал их услуги. Скриншоты переписок были приобщены к делу, также планируется запросить информацию о движении средств по банковским картам мужчины.

Его представитель не возражал против приобщения материалов, но считает, что кредит следует разделить пополам, если кредит был взят в браке. В настоящий момент дело находится на рассмотрении суда.

Ранее в Таиланде жена полицейского, узнав о его длительной связи на стороне, предложила любовнице не развод, а "аренду" мужа за 920 долларов в месяц. По словам женщины, та согласилась, заявив, что деньги не проблема, но сам мужчина отверг эту идею.

