26 января, 08:00

Общество
Как переход Нептуна в знак Овна 26 января изменит жизнь всех знаков зодиака

Астролог рассказала, какое явление изменит жизнь всех знаков зодиака с 26 января

Фото: 123RF.com/forplayday

После 26 января 2026 года мечты многих станут смелее в связи с переходом планеты Нептун в другой знак. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Ермолина.

По ее словам, 26 января Нептун – планета фантазии, воображения и интуиции перейдет в знак Овна и будет в нем ближайшие 15 лет.

Это поменяет подход: мечты станут смелыми и дерзкими и потребуют активной реализации. На первый план выйдет девиз "все или ничего", но необходим будет контроль, чтобы в своих стремлениях не уходить в крайности.
Татьяна Ермолина
астролог

В период движения Нептуна по Овну самой важной целью станет обретение личностной силы и способности быть конкурентным. Поэтому очень важно обратить внимание на цели и идеи, которые вдохновляют и побуждают двигаться вперед, подчеркнула Ермолина.

"А способствовать движению к мечте будет правильный пример. При сильном влиянии Нептуна нужен идеал, эталон, на который можно равняться и с которым можно сравнивать свой прогресс", – пояснила астролог.

Овны, Весы, Раки и Козероги сильнее всех ощутят влияние Нептуна в Овне, у этих знаков начнется новый уровень развития. Львам и Водолеям будет проще – им период принесет рост творческого потенциала. А вот Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы вовсе смогут выдохнуть – давление на них ослабнет, отметила астролог.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что мешает копить деньги разным знакам зодиака. Например, просьбы других и стремление делать подарки часто не позволяют откладывать деньги Весам.

Трошина Любовь

обществоинтересное

