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14 января, 08:35

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"Мой район. Новости": 2023 год стал прорывным для дорожного строительства в Москве

"Мой район. Новости": 2023 год стал прорывным для дорожного строительства в Москве

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2023 год стал прорывным в создании нового дорожного каркаса Москвы. Так, в городе построили 115 километров новых магистралей, десятки тоннелей, эстакад, мостов и пешеходных переходов.

Кроме того, в столице был запущен масштабный проект – Московский скоростной диаметр. Его южное направление открыли в сентябре 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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