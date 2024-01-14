"Мой район. Новости": 2023 год стал прорывным для дорожного строительства в Москве

2023 год стал прорывным в создании нового дорожного каркаса Москвы. Так, в городе построили 115 километров новых магистралей, десятки тоннелей, эстакад, мостов и пешеходных переходов.

Кроме того, в столице был запущен масштабный проект – Московский скоростной диаметр. Его южное направление открыли в сентябре 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".