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10 января, 07:45

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Собянин: в 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

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Более 100 километров дорог, десятки тоннелей, эстакад и мостов построили в столице в прошлом году. Как написал Сергей Собянин в своем блоге, 2023 год стал прорывным в создании нового дорожного каркаса Москвы.

Также мэр столицы рассказал о планах на 2024 год. Например, в Москве планируют достроить Южную рокаду, которая готова почти на 90%, а также завершить программу реконструкции развязок на МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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