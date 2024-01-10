Собянин: в 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Более 100 километров дорог, десятки тоннелей, эстакад и мостов построили в столице в прошлом году. Как написал Сергей Собянин в своем блоге, 2023 год стал прорывным в создании нового дорожного каркаса Москвы.

Также мэр столицы рассказал о планах на 2024 год. Например, в Москве планируют достроить Южную рокаду, которая готова почти на 90%, а также завершить программу реконструкции развязок на МКАД.

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