В Москве подвели итоги фестиваля "Путешествие в Рождество". Четыре тысячи мастер-классов и более 200 тренировок по фигурному катанию провели на московских площадках фестиваля. Помимо этого, до 8 января в разных районах столицы прошли больше 1,5 тысячи новогодних представлений.



На площадках "Путешествия в Рождество" работало больше 20 бесплатных катков. Кроме того, в течение фестиваля москвичи могли принести в пункты сбора подарки для участников СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.