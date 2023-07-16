Синяя разметка будет обозначать зону платной парковки в Москве. Она скоро появится в столице. Благодаря ней водителям будет легче сориентироваться, а также найти нужное место, даже если знак парковки остался позади.

По словам автоэксперта Максима Кадакова, опыт синей разметки в некоторых странах действительно есть, хотя и далеко не везде. Он уточнил, что это скорее такая попытка цветными решениями, цветной краской что-то дополнительно обозначать, в данном случае парковку.

Кадаков добавил, что синяя разметка была введена в ГОСТ еще в 2018 году, то есть 5 лет назад, но поскольку она никак не упоминалась, в ПДД ее фактически повсеместно не применяли.

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