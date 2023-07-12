Собянин рассказал о ходе программы благоустройства московских дворов в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты выполнили порядка 40% мероприятий по благоустройству дворов. В программу вошли свыше 1 600 придомовых территорий, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, все проекты этой программы были созданы с учетом пожеланий москвичей. Наиболее часто, продолжил он, горожане просили установить дополнительное освещение, новые скамейки, детские и спортивные площадки.

В рамках работ специалисты задействуют квартальный принцип, когда территория целого квартала формируется в одном стиле. В качестве примера Собянин привел улицу Челюскинскую в районе Лосиноостровском.

"В этом году мы благоустроили 6 территорий, в ближайшие годы приведем в порядок остальные 13. Продолжаем проекты в Раменках. Детские площадки во дворах на Мичуринском проспекте сделали в единой цветовой гамме и экостиле", – отметил мэр.

Кроме того, в настоящее время проходит благоустройство квартала в Хамовниках, в границах Хамовнического Вала и 3-й Фрунзенской улицы. Работники расширяют пути к остановкам общественного транспорта, а также восстанавливают исторический облик сквера у дома 50 на Фрунзенской набережной.

Ранее Собянин рассказал, что на юго-востоке столицы специалисты продолжают благоустройство территории в районе Марьинских прудов. Работы там планируется завершить уже в сентябре этого года.

Собянин: в прошлом году в Москве благоустроили почти 2,6 тыс. дворов