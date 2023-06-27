Пешеходная набережная возле ЖК "Береговой" открылась на западе Москвы

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Недалеко от жилого квартала "Береговой" на западе Москвы​ открылась пешеходная набережная. ЖК находится в районе Филевский Парк, по адресу Береговой проезд, владения 2–3.

"В 2023 году для горожан открыта первая часть набережной, ключевой центр притяжения района. ЖК расположен на первой береговой линии, набережная проходит возле жилого квартала. Это один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки", – говорится в сообщении.

Городская набережная открыта для передвижения жителей. Территория создана с учетом активного и тихого видов отдыха. Там предусмотрели смотровые участки с видом на городские пейзажи. Кроме того, специалисты придумали сеть пешеходных маршрутов и велодорожек.

Вторая часть набережной будет проходить вдоль ЖК "Береговой 2". Там оснастят причал со спуском к воде, установят остановки городского речного транспорта. Проект благоустройства набережной, в который входит территория ЖК, охватит участок от Филевского Парка до театра "Мастерская П. Н. Фоменко".

Жилой квартал "Береговой" представляет собой городской кластер с инфраструктурой для современной жизни. Там будет создано 740 рабочих мест. На территории площадью 32 гектара возведут жилые дома, образовательный центр с обучением от дошкольного возраста до вуза, спорткомплекс и многое другое.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий школ и детских садов. В этом году работы охватят около 160 территорий образовательных учреждений.

Еще 17 детских садов и 23 школы планируют построить в Москве до конца 2023 года