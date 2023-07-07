В Москве завершились работы по реабилитации прудов в Лефортовском парке

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Специалисты завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

В ходе работ водоемы очистили от мусора и ила. Толщина последнего в отдельных прудах достигала 1,3 метра, что постоянно приводило к цветению воды. Всего было удалено свыше 20 тысяч кубометров ила, благодаря чему глубина водоемов увеличилась в среднем на метр.

Отмечается, что в процессе реабилитации применялись две технологии. Так, маленькие пруды полностью осушали, после чего чистили экскаваторами, а в больших понижали уровень воды, а затем использовали для очистки плавающий земснаряд "Ватермастер".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что благоустройство в районе Марьинских прудов планируется завершить уже в сентябре 2023 года. Там обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, оборудуют широкие тротуары и спуски к воде, установят лавочки и современное уличное освещение.



"Мой район. Навигатор": Марьинские пруды-регуляторы очистили от ила