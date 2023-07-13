Мероприятия к 130-летию со дня рождения Маяковского пройдут в Москве с 15 по 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили принять участие в программе на 30 столичных площадках к 130-летию со дня рождения поэта и драматурга Владимира Маяковского с 15 по 23 июля. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Детей и взрослых приглашают парки, музеи, культурные центры и библиотеки. Там проведут кинопоказы, литературные чтения, экскурсии, мастер-классы и театральные постановки. Всего запланировано больше 50 мероприятий", – передает портал mos.ru ее слова.

Первое мероприятие состоится 15 июля в саду имени Н. Э. Баумана. Там для горожан подготовлена лекция "Маяковский. Мода и стиль". Посетители от экспертов Государственного музея В. В. Маяковского узнают, как в разные годы менялся имидж поэта.

Основную часть мероприятий проведут 19 июля, в день рождения Маяковского. Например, Московский многофункциональный культурный центр покажет спектакль "Облако в штанах". В культурном центре "Вдохновение" зрители увидят короткометражный фильм "Барышня и хулиган", сценаристом и исполнителем главной роли в котором был сам Маяковский.

21 июля пройдет литературная экскурсия во время пешей прогулки. Для участников подготовлен маршрут от станции метро "Маяковская" мимо дома на улице Красная Пресня, где жил поэт, также гости увидят Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Пушкинскую площадь и другие места.

Литературный вечер, на котором обсудят произведения поэта и интересные факты его биографии, пройдет 22 июля в Измайловском парке. Также на этот день в парке "Северное Тушино" намечен мастер-класс по ораторскому мастерству.

Еще одна экскурсия организована 23 июля в парке "Дубки". На ней сотрудники библиотеки № 39 расскажут пришедшим о произведениях Маяковского, которые он создал в селе Петровско-Разумовском. Сейчас это место является частью Тимирязевского района Москвы. В этот же день театральная гостиная Дома Гоголя представит переписку поэта с Лилей Брик.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Дачное Царицыно" с музыкальной и литературной программой пройдет под открытым небом с 14 по 23 июля на площадке "Зеленый партер" у Черногрязских ворот в музее-заповеднике "Царицыно".

Гости фестиваля могут бесплатно принять участие на всех мероприятиях. В этом году фестиваль состоится на тему реставрации. В музее "реставрируют" и возродят на 10 вечеров дачный отдых, каким он был в Царицыне с середины XIX до начала XX столетия.

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