В парке "Зарядье" 15–16 июля пройдет программа "Киновыходные"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба парка "Зарядье"

В парке "Зарядье" 15–16 июля пройдет культурная программа "Киновыходные", посвященная 85-летию со дня рождения артиста Владимира Высоцкого и 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В указанные дни с 12:00 до 23:00 жители и гости Москвы увядят театрализованные представления и кинокартины.

"На творчестве Владимира Семеновича и Леонида Иовича выросло не одно поколение. В "Зарядье" можно будет увидеть и услышать их знаменитые произведения, а заодно ощутить дух эпохи, в которой оба жили и работали. Приглашаем москвичей и туристов на концерты и показы фильмов", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Программа под названием "Москва. Кино. Высоцкий" пройдет 15 июля. Она посвящена Высоцкому, родившемуся в Москве. Поэт в своих стихах и песнях упоминает столицу не менее 50 раз.

Рядом со входом в медиацентр состоится иммерсивный спектакль "Парень из соседнего двора". Там создадут атмосферу жизни небольшого столичного двора с песнями под гитару и игрой в домино. Около "Заповедного посольства" зрители увидят несколько сочинений по мотивам музыкальной сказки Высоцкого "Алиса в Стране чудес".

В березовой роще состоится презентация "Высоцкий и мода", на которой продемонстрируют образы самого поэта и его супруги Марины Влади. Кроме того, напротив парящего моста будет установлен арт-объект "Стена Высоцкого".

В этот день на сцене большого амфитеатра в 18:30 состоится музыкально-познавательная лекция, а в 20:00 зрители приглашаются на концерт. Гости услышат известные песни "В холода, в холода", "Песня о друге", "Прощание с горами", "Дом хрустальный", "Эх, раз, еще раз" и многие другие.

Фильм с 35-миллиметровой пленки "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" пройдет в 21:30 в импровизированном кинотеатре "Под стеклянной корой".

Программа, посвященная Леониду Гайдаю, под названием "Разговор со счастьем" состоится 16 июля. Кинорежиссер родился на Дальнем Востоке, но в Москве провел большую часть жизни. В столице обитают и герои его картин. Например, проживают в Свиблове и на улице Вавилова, ходят по Тишинскому рынку и Новому Арбату.

В районе медиацентра в пространстве "Снимается кино!" расположат настоящую съемочную площадку с оборудованием. Кроме того, там будет центр подбора актеров, режиссерская и операторская группы, гримеры и костюмеры. Желающие смогут пройти кастинг и сняться в популярных сценах из фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" или "Операция "Ы" и "Другие приключения Шурика".

В этот же день желающие приглашаются на юмористическую программу "Комедия и жизнь", а также на дефиле "Мода в фильмах Гайдая". Кроме того, там будет работать фотозона по мотивам картин Гайдая.

На концерте "Разговор со счастьем" посетители услышат песни "Помоги мне", "Про зайцев", "Остров невезения", "Медведи", "Звенит январская вьюга" и многие другие. Вечером в кинотеатре "Под стеклянной корой" пройдет показ комедии "Не может быть!".

Ранее москвичей пригласили принять участие в программе на 30 столичных площадках к 130-летию со дня рождения поэта и драматурга Владимира Маяковского с 15 по 23 июля.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что детей и взрослых приглашают парки, музеи, культурные центры и библиотеки. Там проведут кинопоказы, литературные чтения, экскурсии, мастер-классы и театральные постановки. Всего запланировано больше 50 мероприятий.

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