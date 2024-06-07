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07 июня, 15:09

Политика

Путин видит гонку между странами за укрепление суверенитета

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

По его словам, это происходит на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. Президент видит попытки гегемонов сохранить свою роль.

"Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонии", – подчеркнул глава государства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Путин заявил, что Россия в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.

По словам президента, РФ постоянно пытаются обвинить в том, что она "машет ядерной дубинкой", однако это не так.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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