Путин видит гонку между странами за укрепление суверенитета

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Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

По его словам, это происходит на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. Президент видит попытки гегемонов сохранить свою роль.

"Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонии", – подчеркнул глава государства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Путин заявил, что Россия в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.

По словам президента, РФ постоянно пытаются обвинить в том, что она "машет ядерной дубинкой", однако это не так.