Более 600 площадок "Лета в Москве. Все на улицу!" ждет горожан в эти выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 600 площадок, работающих в рамках фестиваля "Лета в Москве. Все на улицу!", вновь откроют свои двери для посетителей в эти выходные – 8 и 9 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Многообразная программа включит в себя чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", прогулку по винтажному маркету и выставку работ современных художников, а также различные творческие мастер-классы, тренировки и занятия по танцам.

Соревнования по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят каждый день с 12:00 до 20:00 на Чистопрудном бульваре, а в воскресенье, 9 июня, состоится первый еженедельный квалификационный этап. При этом обычные игры также проходят в разных округах города. Например, в субботу, 8 июня, состязания пройдут в музее-заповеднике "Царицыно".

Помимо этого, Чистопрудный бульвар стал площадкой для винтажного маркета, на котором горожанам представят предметы интерьера, нумизматику, личные вещи, посуду, статуэтки, открытки и бижутерию. Особую роль сыграют дулевские сервизы, эксклюзивные миниатюрные скульптуры Ленинградского фарфорового завода и столовые наборы с позолотой – Богдановичского.

В свою очередь, Никитский бульвар ждет гостей на открытую выставку-продажу работ современных художников, стартовавшую 1 июня. Ее программу полностью подстроили для юных горожан, например, 8 и 9 июня в 12:00 будет занятие по росписи по дереву, 8 июня в 15:00 – мастер-класс по печати по трафаретам ботанических зарисовок, 9 июня в 12:00 ребятам организуют пленэрные зарисовки рядом со стендами галереи "А3".

Между тем в субботу, 8 июня, в 12:00 Мосгорнаследие приглашает участников на бесплатную деловую игру "Отреставрируй Москву" в культурно-образовательном пространстве "Букводом" парка "Сокольники". Каждый пришедший выберет историческое здание, составит проект восстановления, придумает, как приспособить памятник архитектуры к современной жизни, и подсчитает прибыль.

Тем временем команда проекта "Молодежь Москвы" подготовила для жителей и гостей города мастер-классы "Твори, создавай" по рисованию, рукоделию и кастомизации, которые пройдут 8 июня с 12:00 до 21:00 на фестивальной площадке по улице Сухонской, доме 7.

На следующий день, 9 июня с 12:00 до 14:00 на улице Святоозерской, владении 1 представители молодежного сообщества "STOлица" проведут занятие по плетению игрушек и лежанок для бездомных животных.

Творческую программу продолжит мастер-класс по рисованию акварелью от некоммерческой организации "Доброчат". Он состоится 8 июня в 18:00 на фестивальной площадке в парке Олимпийской деревни. При этом 9 июня, с 12:00 до 14:00 в парке "Бригантина" москвичи смогут принять участие в мастер-классе по рисованию картин. Уточняется, что все работы передадут подопечным благотворительных фондов.

Для активных и спортивных москвичей также предусмотрели программу на Вешняковской улице, дом 16, все желающие смогут заняться гимнастикой, йогой, пилатесом и другими активностями 9 июня с 12:00 до 21:00.

В нее же включили занятия по танцам, так, 8 июня в "Музеоне" пройдут уроки парных танцев в стиле сальсы, бачаты и кизомбы. В этот же день в парке "Печатники" состоится мастер-класс "Растяжка и прокачка", на котором опытные тренеры расскажут и покажут, как правильно выполнять упражнения, и ответят на все вопросы о том, как заниматься физкультурой на открытом воздухе максимально эффективно.

Танцевальный марафон продолжится и 9 июня вновь в "Музеоне". Там состоится занятие по танцам со скакалкой. Гости узнают, как правильно и эффективно тренироваться с этим спортивным снарядом, а также освоят базовые элементы скиппинга и шаффла.

Помимо этого, столичные пляжи также стали частью фестиваля. Там 8 и 9 июня организуют тренировки по зумбе. Занятия проведут в парке "Мещерский", зонах отдыха "Тропарево", "Левобережье" и "Белое озеро", а также на Большом городском пруду в Зеленограде.

Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Между тем фэнтези-фолк-фестиваль "Земля легенд" пройдет в парке "Митино" с 8 по 9 июня. Концепция мероприятия построена на противостоянии королевского и княжеского сословий, участники смогут примерить на себя роли князей, воинов и королей, поучаствовать в квестах, пострелять из лука, создать глиняные изделия, а также познакомиться с культурой Руси X–XIII веков и узнать, как жили люди того времени.