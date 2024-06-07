Путин анонсировал появление федерального инвестиционного налогового вычета в России

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Федеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России в рамках перенастройки налоговой системы. Об этом сообщил Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как утверждает президент РФ, целью этого вычета станет стимулирование инвестиции бизнеса в развитие, достижение социальной справедливости и сокращение неравенства между людьми.

"В ближайшее время вместе с деловыми объединениями нужно определить такие параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным, широко востребованным инструментом", – уточнил Путин, предложив также закрепить федеральный инвестиционный налоговый вычет на законодательном уровне.

Кроме того, по словам российского лидера, налоговый вычет должен предоставляться не только конкретным организациям, но и группе компаний. В связи с этим он поручил правительству рассмотреть соответствующий вопрос и принять меры по реализации данной инициативы. Также глава государства потребовал предусмотреть дополнительные ресурсы на восполнение инвестиционного налогового вычета регионам.

Ранее представители партии ЛДПР сообщили, что в нижнюю палату российского парламента внесут законопроект о налоговом вычете от уплаты НДФЛ вплоть до 46 800 рублей, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей, а суммарный годовой доход не превышает 360 тысяч рублей. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что граждане с невысокими доходами должны платить меньше налогов.

До этого комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил установить минимальный порог при изменении шкалы НДФЛ на уровне, равном двукратному размеру средней зарплаты в РФ. Ожидается, что это поможет предотвратить повышение налогов для подавляющего большинства россиян.

