Вице-спикер ГД предложила информировать о праве на налоговый кешбек через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила информировать семьи, которые воспитывают двух и более детей, об их праве на получение налогового кешбека через "Госуслуги". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

В качестве условия для частичного возврата уплаченного налога был назван доход, который не превышает полутора прожиточных минимумов на одного человека. По оценке российского Минфина, эта сумма соответствует примерно 320 тысячам рублей в год на человека.

Ведомство также обратило внимание, что данные условия позволят воспользоваться правом на получение налогового кешбека почти половине российских семей с двумя и более детьми. Они смогут получить эту выплату после подачи соответствующего заявления.

"Считаем правильным максимально упростить процедуру получения этих средств, чтобы она не добавляла забот семьям с детьми. И поэтому важно в проактивном порядке информировать семьи об их праве на получение такого вычета – например, через "Госуслуги" или другие удобные для семей форматы", – заявила в своем посте парламентарий.

Кузнецова также отметила, что при рассмотрении поправок в налоговую систему необходимо учитывать интересы многодетных семей, которые обладают разным уровнем доходов. Депутат подчеркнула, что модернизация этой системы также должна учитывать возможность предприятий реализовывать корпоративные демографические программы.

Она также призвала проконтролировать, чтобы дополнительные средства, которые поступят в государственный бюджет в результате совершенствования системы налогообложения, были направлены на пользу россиянам.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что семейная налоговая выплата с 2026 года позволит охватить 4 миллиона российских семей. Глава ведомства Антон Котяков уточнил, что для получения данной выплаты представителям таких семей будет необходимо заполнить электронное заявление через "Госуслуги" или Социальный фонд.

