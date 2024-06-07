Путин: для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года

Фото: depositphotos/belchonock

Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

"Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль. Также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний", – сказал российский лидер.

Президент поручил проработать и другие меры поддержки для IT-компаний, в том числе путем госзакупок у стартапов.

Ранее сообщалось, что в России увеличат лимит по программе IT-ипотеки с 500 до 700 миллиардов рублей. Это поспособствует дополнительной поддержке для не менее 15 тысяч айтишников.