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07 июня, 15:48

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Путин: для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года

В России изменят ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

Фото: depositphotos/belchonock

Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

"Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль. Также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний", – сказал российский лидер.

Президент поручил проработать и другие меры поддержки для IT-компаний, в том числе путем госзакупок у стартапов.

Ранее сообщалось, что в России увеличат лимит по программе IT-ипотеки с 500 до 700 миллиардов рублей. Это поспособствует дополнительной поддержке для не менее 15 тысяч айтишников.

Продажи столичных квартир в ипотеку увеличились почти на 25% за февраль 2024 года

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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