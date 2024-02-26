Лимит по программе IT-ипотеки до 700 млрд рублей увеличат в РФ

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Общий кредитный лимит по программе льготной ипотеки для IТ-специалистов увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что благодаря текущему лимиту данную меру поддержки могут получить 50 тысяч IT-специалистов, а увеличение общего лимита поспособствует дополнительной поддержке для не менее 15 тысяч айтишников.

Ранее в Минфине РФ поддержали увеличение лимитов по IT-ипотеке. В ведомстве также добавили, что перераспределение оставшихся лимитов банкам сейчас обеспечивает "Дом.рф". Сумма составляет около 39 миллиардов рублей.

До этого стало известно, что в 2023 году в Москве выдали 11 тысяч льготных IТ-ипотек. Общий объем выданных заемщикам средств составил почти 140 миллиардов рублей.

Столица сохраняет лидирующие темпы по выдаче IT-ипотеки. На нее приходится 27% от общего числа и почти 40% от общего объема выданных в стране кредитов по данной программе.

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