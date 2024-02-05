В 2023 году в Москве выдали 11 тысяч льготных ИТ-ипотек

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В 2023 году в столице выдали 11 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов общим объемом почти 140 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что столица сохраняет лидирующие темпы по выдаче ИТ-ипотеки. На нее приходится 27% от общего числа и почти 40% от общего объема выданных в стране кредитов по данной программе.

"За 2023 год ИТ-специалисты получили по этой программе кредиты на общую сумму почти 140 миллиардов рублей, а всего с начала действия программы в мае 2022 года общий объем выданных в столице ИТ-ипотек достиг 159 миллиардов рублей", – отметил Ефимов.

Рост спроса на ИТ-ипотеку фиксируется с весны 2023 года после изменения ее условий в прошлом феврале. При этом возрастные границы для получателей кредита расширены с 22–44 лет до 18–50 лет, а также сокращен срок, который специалист должен проработать в компании для сохранения льготной ставки.

Уточняется, что рекордное количество таких ипотек было оформлено в столице в декабре – более 2 тысяч кредитов на сумму 25 миллиардов рублей. Это стало максимальным показателем с начала действия программы.

Помимо этого, выросла доля ИТ-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ. По итогам 2023 года на нее приходится более 11% по числу и 15,6% – по объему выданных кредитов. Это на 12 процентных пунктов выше объема за 2022-й.

Льготную IT-ипотеку могут оформить лица в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в IT-организациях, аккредитованных Минцифры РФ. Средняя заработная плата заемщика не должна быть ниже 150 тысяч рублей в течение последних трех лет до налогообложения.

Максимальная сумма кредита составляет 18 миллионов рублей. Присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 миллионов рублей.

До этого стало известно, что после изменения условий программы IT-ипотеки количество соответствующих заявок начало резко расти.

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