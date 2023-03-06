После расширения условий для IT-ипотеки в РФ число заявок начало активно расти

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После изменения условий программы IT-ипотеки количество соответствующих заявок начало резко расти. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минцифры РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов. Так, под новые условия подпадают сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Власти также снизили уровень зарплаты, с которой можно претендовать на льготные кредиты. Так, желающие получить льготную ипотеку в городах-миллионниках должны зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц, а в остальных населенных пунктах – 70 тысяч. При этом в Москве претендентам нужно получать не менее 150 тысяч рублей.

По информации Минцифры, в феврале этого года на получение IT-ипотеки было подано 4,7 тысячи заявок. Это вдвое больше, чем в предыдущие месяцы. Оператор программы, корпорация ДОМ.РФ, отмечает рост выдач ипотеки на 70% по сравнению с январскими показателями – 893 займа на 7,8 миллиарда рублей.

Активнее всего госпрограммой пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Татарстане, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областях и Пермском крае.

Ранее аналитики финансового маркетплейса назвали средний уровень зарплаты, необходимый для покупки квартиры в ипотеку в российских регионах. Эксперты выявили средний ежемесячный платеж на основе данных Росстата о средней стоимости новостроек.

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