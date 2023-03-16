Спрос на IT-специалистов начального уровня вырос в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Платформы Skillbox и HeadHunter рассказали, что российские компании стали чаще испытывать нехватку IT-специалистов начального уровня, так называемых junior. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Исследование показало, что в 2022 году на российском рынке были открыты более 67 тысяч вакансий для специалистом начального уровня и 310 тысяч для сотрудников с опытом работы, в то время как общее число соискателей фиксируется всего лишь на уровне 214 тысяч человек.

В 72% случаев компании начали рассматривать даже кандидатов, которые прошли переквалификацию из других профессий.

Сервис HeadHunter отмечает, что новыми тенденциями на рынке труда стали найм сотрудников IT-сферы на временной основе, а также предложения с удаленным форматом работы. Растет и сегмент трудоустройства студентов.

"Многие наши клиенты и партнеры действительно начали активнее нанимать junior-специалистов, поскольку им необходимо восполнить дефицит кадров из-за ухода middle- и senior-специалистов, которые уехали за рубеж", – отметил директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay Даниил Пилипенко.

По мнению директора по образовательным проектам и связями с вузами VK Анны Степановой, количество вакансий для начинающих в сфере IT по-прежнему остается на уровне 2022 года. В "Вымпелкоме" отмечают, что зачастую junior-специалистов нанимают под конкретные проекты, а затем отсеивают по их завершении.

Ранее платформа GeekBrains провела совместно с VK исследование, которое показало, что лишь 11% россиян уверены в своих знаниях в IT-сегменте. Опрос показал, что порядка половины респондентов (52%) знакомы с базовой информацией об информационных технологиях.

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