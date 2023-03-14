Только 11% россиян разбираются в IT-сфере

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Только 11% россиян считают, что разбираются в сфере IT. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные исследования, проведенного платформой GeekBrains совместно с VK.

В опросе приняли участие более 1 200 человек по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно результатам исследования, более половины респондентов (52%) знакомы с базовой информацией, связанной с IT. В то время как 36% почти не знают ничего о данной сфере. При этом большая часть опрошенных (80%) считают, что в современном мире каждый человек должен разбираться в IT.

Среди основных источников получения информации об IT были названы публикации в СМИ и ролики на видеохостинге YouTube (38%). Почти половина респондентов (48%) используют российские источники. 16% опрошенных чаще изучают информацию с иностранных сайтов, остальные стараются следить за всеми источниками сразу.

Ранее сервис "Авито Работа" провел опрос, согласно которому в феврале 2023 года люди начали чаще искать работу с удаленным режимом. Как следует из данных, наибольший интерес к дистанционной работе был замечен в категории "IT, интернет, телеком" (39%) и "Маркетинг, реклама, PR" (38%).



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