Число желающих работать удаленно выросло на 79% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В феврале 2023 года поиск работы с удаленным режимом вырос на 79%. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследования сервиса "Авито Работа".

"Для жителей регионов развитие дистанционной работы открыло больше карьерных возможностей. Они могут устроиться в желаемую компанию независимо от места проживания или одновременно сотрудничать с несколькими работодателями", – подчеркнули эксперты.

Согласно данным опроса, наибольший интерес к дистанционной работе был замечен в таких категориях, как "IT, интернет, телеком" (39%) и "Маркетинг, реклама, PR" (38%).

Также соискатели откликались на вакансии из категории "Банки, инвестиции" (27%). В топ вошли и такие профессии, как "Бухгалтерия, финансы" (17%).

"Эти изменения во многом связаны с пандемией, когда индустрия красоты была вынуждена адаптироваться к новым условиям. Так, стали популярны онлайн-тренировки, онлайн-консультации диетологов, стилистов, визажистов", – заключили аналитики.

Ранее говорилось, что активность работодателей на сайтах по поиску работы и подбору персонала наблюдается преимущественно в будние дни. Наибольшее число новых вакансий публикуется с 12:00 до 14:00 по вторникам. Популярной по числу публикуемых вакансий также можно назвать пятницу.

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