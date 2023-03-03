Россиянам рассказали, в какой день публикуется больше всего новых вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Активность работодателей на сайтах по поиску работы и подбору персонала наблюдается преимущественно в будние дни. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Наибольшее число новых вакансий публикуется с 12:00 до 14:00 по вторникам. Популярной по числу публикуемых вакансий также можно назвать пятницу.

Работодатели из Москвы и Подмосковья чаще всего размещают объявления о поиске сотрудников в период с 13:00 до 14:00, из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана – с 11:00 до 12:00, из Красноярского края – с 09:00 до 10:00.

Между тем активность соискателей на подобных сервисах приходится на промежуток между 11:00 и 13:00.

"В отличие от публикаций вакансий, которая практически замирает в выходные и праздничные дни, соискатели, хотя и снижают активность поиска, все равно сохраняют достаточно высокий интерес к поиску работы в выходные, поэтому компании, использующие автоподнятие вакансий в выходные дни, получают больше шансов быть замеченными соискателями", – пояснили специалисты.

Ранее астролог Ирина Данилюк рассказала, что заниматься трудоустройством лучше всего в фазу лунного роста. Для общения с новым работодателем самые благоприятные – 2, 10, 14, 20, 27 и 28 дни лунного цикла.



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