Молодых женщин стали чаще принимать на работу в Москве – аналитики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Начало 2023 года показало, что столичные работодатели стали охотнее приглашать на работу молодых женщин. Существенную роль в этом сыграла мобилизация, рассказал Москве 24 генеральный директор сервисной компании Coleman Group, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения "Опоры России" Сергей Анисимов.



Сергей Анисимов гендиректор Coleman Group, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения "Опоры России" В конце 2022 года предприятия столкнулись с тем, что мужчины были или мобилизованы, или предпочли релокацию, оставив работу. По опросам, проведенным в компаниях малого и среднего бизнеса, количество руководителей, которые отказывались рассматривать кандидатуры девушек в возрасте 23–32 лет из-за опасений декретного отпуска, снизилось на 3–5%.

По прогнозам эксперта, данный тренд сохранится как минимум до конца года.

"Помимо мобилизации, на это повлияли и другие причины. Прежде всего демографическая яма, которая в принципе сокращает количество кандидатов в этом возрасте. Во-вторых, удаленный режим работы в пандемию помог ценить сотрудников по конечному результату труда, а не по факту прихода на работу", – рассказал он.

По словам Анисимова, во время дистанционной занятости 15% опрошенных работодателей пришли к выводу, что женщины относились к своим обязанностям более ответственно.

"Плюс сегодня порядка 20% молодых мам выходят на работу до достижения ребенком трех, а в ряде случаев полутора лет. Среди высококвалифицированных специалистов эта цифра выше и достигает 25–27%", – заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали лучшее время для поиска работы. Считается, что период со второй половины февраля до середины мая и с конца августа до начала ноября являются наиболее удачным для перемен в карьере. При этом в январе и декабре лучше не заниматься поиском вакансий.



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