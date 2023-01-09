Эксперты назвали наиболее удачное время для поиска работы

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Периоды со второй половины февраля до середины мая и с конца августа до начала ноября являются наиболее удачным временем для смены работы, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

По ее словам, в период с февраля по май наблюдается активность как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей, поскольку часть компаний выходит из январского затишья, а другая часть начинает искать сотрудников на предстоящий сезон.

Осенью, продолжила она, начинается новый бизнес-сезон, соискатели в это время не менее активны. Наименее подходящими для поиска работы, по ее мнению, являются январь и декабрь.

В свою очередь, директор по развитию человеческого капитала Школы управления "Сколково" Сергей Спасов считает, что начало года тоже может быть удачным периодом для поиска новой работы, поскольку компании начинают новый бюджетный цикл.

Он также опроверг миф о том, что летом снижается деловая активность и появляется меньше новых вакансий, вследствие чего замедляется темп найма.

"Такой вывод кажется логичным: сезон отпусков, жара, каникулы у школьников. Однако статистика последних лет показывает, что это миф", – приводит слова Спасова РИА Новости.

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