Аналитики выяснили самые востребованные профессии в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

По итогам текущего года самыми востребованными профессиями стали менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Специалисты сервиса проанализировали 7 миллионов вакансий и 16 миллионов резюме за текущий год. В топ самых востребованных профессий также попали врачи, инженеры, слесари, программисты, повара, комплектовщики.

В то время как наиболее невостребованными в 2022 году оказались менеджеры по рискам и бортпроводники.

Помимо этого, аналитики сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор" поделились с RT данными, сталкивались ли отечественные компании с нехваткой персонала в 2022 году. По итогам опроса, порядка 86% организаций заявили о подобной проблеме.

Больше всего компании нуждались в линейном или массовом персонале. За это проголосовали 79% организаций. Около 32% пожаловались на проблемы в поиске среднего менеджмента, а 9% не смогли найти подходящих руководителей. Порядка 8% утверждают, что были сложности с подбором сезонных специалистов.

"Компании из сферы производства и агропрома особенно нуждаются в квалифицированных кадрах рабочих профессий – сварщиках, электриках, токарях. Также работодатели активно ведут поиск и наем специалистов инженерных специальностей", – прокомментировал заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.

Он утверждает, что между организациями также зафиксирован рост конкуренции за квалифицированные кадры.

Ранее аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали, что в 2022 году компаний, выплачивающих премии, будет многим меньше, чем в 2021. Ветерков, в свою очередь, заявлял, что лишь 21% поздравят всех работников, а 16% наградят только некоторых специалистов.

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