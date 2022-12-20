Больше половины компаний РФ в 2022 году приглашали бывших сотрудников обратно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 60% российских организаций в 2022 году звали экс-сотрудников вернуться обратно на работу. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование центра "Зарплаты.ру".

Чаще всего обратно приглашали инженеров (18%), линейный персонал (15%), логистов (13%) и водителей (10%). Также работодатели звали строителей, токарей, операторов станков, механиков и других.

Отмечается, что возвращались на прежнее место работы медсестры, экономисты, финансисты и маркетологи.

Около 43% опрошенных заявили, что предложения вернуться обратно поступили в связи с тем, что причины увольнения были связаны с состоянием здоровья или же другими обстоятельствами, не относящимися к самой работе. Также 40% просили вновь устроиться из-за кадрового дефицита, а 30% рассказали, что предложение поступило с целью экономии трат на обучение новых специалистов.

Ранее аналитики сервиса HeadHunter выяснили, что в 2022 году самыми востребованными профессиями стали менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель.

Специалисты сервиса проанализировали 7 миллионов вакансий и 16 миллионов резюме за текущий год. В топ самых востребованных профессий также попали врачи, инженеры, слесари, программисты, повара, комплектовщики.

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