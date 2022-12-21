Четверть россиян заявила о выборочных сокращениях в компаниях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверть россиян (24%) столкнулась с выборочными сокращениями в своих компаниях в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Сокращений не было у 50% опрошенных. Об отсутствии увольнений чаще всего говорили юристы, медики, фармацевты, научные сотрудники, госслужащие. 17% респондентов рассказали, что в их компании сократили многих работников. Речь, в частности, идет о маркетологах и административном персонале.

У 47% опрошенных не произошло изменений в работе, однако у 5% переименовали названия должностей без изменения функционала. Кроме того, 6% респондентов столкнулись с повышением, а 5% – с понижением. При этом 22% россиян сократили в текущем году.

Согласно исследованию, 57% граждан работают на территории работодателя, 24% ведут дистанционную деятельность, а 19% трудятся в гибридном графике.

Ранее эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян рассказал о сокращении разницы между мужской и женской оплатой труда после проведения частичной мобилизации в РФ. В числе трендов он назвал востребованность базовых рабочих профессий и активное приглашение на работу женщин.



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