Эксперт заявил, что права женщин на рынке труда выравниваются

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После проведения в РФ частичной мобилизации ситуация на рынке труда изменилась. Сегодня заметно сокращается разница между мужской и женской оплатой труда. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эксперта по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадяна.

Он отмечает, что в данный момент в стране крайне востребованы базовые рабочие профессии, например швея-закройщик и оператор станков с ЧПУ. Также один из трендов, по словам Мурадяна, состоит в том, что работодатели стали активнее приглашать на работу женщин.

"Всегда на рынке труда в России была дискриминация женщин, они в целом получали на 22% меньше, чем мужчины на аналогичной должности. Сейчас права женщин выравниваются. Пришло время женщин", – подчеркнул специалист.

Мурадян добавил, что уровень безработицы в Москве – один из самых низких по стране. Он составляет около 2,5%.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" выступили с инициативой об упразднении списка запрещенных для женщин профессий. Замруководителя партии Сардана Авксентьева отметила, что оказываемое на Россию санкционное давление требует новых решений.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!