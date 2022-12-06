В Госдуме предложили упразднить перечень запрещенных для женщин профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты фракции "Новые люди" выступили с инициативой об упразднении списка запрещенных для женщин профессий. Замруководителя партии Сардана Авксентьева заявила об этом на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий обратила внимание на то, что ранее Минтруд РФ расширил перечень разрешенных для россиянок профессий. При этом, по словам Авксентьевой, оказываемое на Россию санкционное давление требует новых решений.

"С весны этого года женщины могут работать авиационными механиками и инженерами по техобслуживанию самолетов и вертолетов. Если покопаться в списке запрещенных для женщин профессий, выяснится, что на деле изменилось не так много. Там изящно прописали целые отрасли вместо отдельных профессий", – заявила она.

В пояснительных материалах к законопроекту сказано, что нет существенных оснований, в связи с которыми женщины не могут работать пожарными, машинистами, укладчиками и водолазами. Представители фракции "Новые люди" отмечают, что эти запреты лишают россиянок возможностей развиваться и получать высокую заработную плату.

Приказ Минтруда России, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин, вступил в силу 1 января 2021 года. В него включены 100 позиций. Новый документ заменил предыдущую версию, в которой было 456 официально недоступных для женщин профессий и видов работ.

Ранее сообщалось, что Минтруд будет постепенно сокращать перечень запрещенных для женщин профессий по мере развития технологий. Ведомство намерено развивать список в части формулировок, чтобы сокращение содержащихся в нем позиций было не номинальным, а фактически расширяло перечень доступных для женщин профессий.

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