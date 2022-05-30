Названы самые курящие профессии в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заядлые курильщики в России чаще всего встречаются среди курьеров, а реже остальных курят IT-специалисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Так, среди курьеров мужского пола курящих оказалось 45%, а среди женского – 31%. Часто курят также мужчины, работающие администраторами (41%), квалифицированные рабочие (39%) и кладовщики (38%). Среди женщин вредной привычкой страдают официантки (24%), PR-специалисты (23%) и маркетологи (22%).
Между тем меньше всего курящих мужчин среди программистов, главных бухгалтеров и специалистов по логистике – 76, 66 и 62% соответственно. Что касается женщин, то тут показатели распределились следующим образом – учителя (83%), врачи и фармацевты (по 80%), секретари (77%).
Ранее сообщалось, что производство сигарет в России в первом квартале 2022 года увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в стране наблюдается снижение потребление табака: в 2021 году от курения сигарет отказались 6,6% курильщиков. Специалисты связывают данную тенденцию с ростом легального рынка и уходом производителей контрафактных сигарет.
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