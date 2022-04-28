В РФ выросло производство сигарет и сократился нелегальный рынок

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Производство сигарет в России в первом квартале 2022 года составило 2,571 миллиарда пачек, что примерно на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия".

Согласно данным системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", легальный рынок растет, несмотря на снижение потребления табака: в 2021 году от курения сигарет отказались 6,6% курильщиков.

Заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов рассказал, что число курильщиков в РФ начало ежегодно снижаться с 2009 года. По его словам, в 2019 году в стране курили 24,2% жителей старше 15 лет, или 29,3 миллиона человек. В 2020 году их доля сократилось на 1,33 миллиона, до 23,1%.

"В 2021 году тенденция продолжилась. Уменьшение количества курящих, а также снижение интенсивности курения соответственно приводят к уменьшению емкости рынка сигарет. При этом объемы производства табачной продукции продолжают расти. Это говорит об обелении рынка с одновременным сокращением доли нелегального рынка. Легальные производители табачной продукции расширяют свою рыночную нишу на фоне ухода с рынка контрафактных сигарет", – объяснил Юсупов.

Он добавил, что с момента введения цифровой маркировки наблюдается двукратный рост оптового и розничного сегмента сигарет и папирос.

В ЦРПТ также прокомментировали недавнее исследование компании Ipsos о якобы росте числа покупателей нелегальных сигарет. Согласно ему, с 17 по 21 марта о покупке нелегальных или контрафактных сигарет, стиков или электронных сигарет и жидкости для них в последние два месяца сообщили 23% опрошенных.

Юсупов подчеркнул, что исследование говорит о повышении информированности россиян о том, что они приобретают контрафактную продукцию. По его словам, до введения системы маркировки отличить настоящие сигареты от поддельных было почти невозможно.

Он добавил, что доля рынка легальных производителей растет опережающими темпами и в 2021 году составила 88,5% против 84,4% годом ранее. Также растет число пользователей приложения "Честный знак". Их число уже составляет 6,5 миллиона человек.

В ноябре 2019 года правительство РФ утвердило антитабачную концепцию. Она снизит уровень потребления табака в стране до 21% взрослыми и до 1% несовершеннолетними.

С 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В марте текущего года представители 95% российского рынка табачных изделий направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой отменить бумажную маркировку сигарет. В обращении говорится, что успехи цифровизации экономики России, включая электронный документооборот, позволяют ставить вопрос о переходе к современным методам контроля над производством табачной продукции, а также автоматизировать контроль за уплатой сборов и налогов.

Представители рынка также указывают, что их компании включились в процесс внедрения цифровой маркировки на самом раннем этапе. Они считают, что такие меры позволят повысить государственный контроль за табачной отраслью.

