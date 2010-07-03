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Правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Минздрав должен разработать план мероприятий по ее реализации в ближайшие полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что антитабачная концепция позволит снизить уровень потребления табака в стране до 21% взрослыми и до 1% – среди несовершеннолетних.

Сократить спрос на табак планируется с помощью внедрения программ укрепления здоровья на рабочем месте, ужесточения требований к упаковке и маркировке, а также применения ценовых и налоговых мер. Повышенное внимание будет уделено борьбе с незаконным оборотом и производством табачной продукции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил установить единую минимальную цену на табачные изделия. Он пояснил, что 95 процентов сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, поэтому минимум можно было бы установить на уровне 85 рублей.

В 2013 году в силу на всей территории России вступил антитабачный закон. Он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях.

