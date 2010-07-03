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Наука

16:52

Ученые обнаружили вещество, снижающее тягу к курению

наука медицина

Фото: depositphotos/grafvision

Вещество пиоглизатон, используемое в препаратах от диабета второго типа, помогает снижать тягу к никотину. К такому мнению пришла международная группа ученых, выводы которых опубликовал журнал Journal of Neuroscience.

Очень часто попытки отказаться от курения сопровождаются острой реакцией организма на отсутствие привычной дозы никотина. Это состояние называется никотиновой абстиненцией. Оно сопровождается повышенным аппетитом, беспокойством, раздражительностью и депрессией. Симптомы бывают так болезненны, что человек начинает курить снова.

Обнаруженное учеными вещество устранило негативные последствия зависимости от никотина у подопытных грызунов. По мнению исследователей, их открытие позволит разработать медикаментозные стратегии борьбы с курением.

При этом лекарство на основе пиоглитазона будет комплексным средством, поскольку у курильщиков диабет второго типа развивается на 30% чаще. Будущий препарат позволит уменьшить физические и эмоциональные страдания при отказе от сигарет.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложение привлекать родителей курящих детей к административной ответственности. Депутат считает, что данная инициатива – это верный шаг в борьбе с курением в юном возрасте.

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