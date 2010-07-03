Комитет Думы отклонил поправки, приравнивающие вейпы к сигаретам

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Профильный парламентский комитет по охране здоровья порекомендовал отклонить поправки, приравнивающие курительные смеси и вейпы к табачным изделиям. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения предлагалось внести во втором чтении в законопроект о возвращении курилок в аэропортах.

Председатель комитета Дмитрий Морозов отметил, что поправки не соответствуют концепции законопроекта. Обсуждение подобных изменений будет происходить в рамках других законодательных инициатив.

Накануне в Госдуме подготовили поправки к законопроекту о возврате "курилок" в аэропорты, по которым все способы употребления табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, приравниваются к обычным сигаретам.

Законопроект, допускающий курение в аэропортах в специально выделенных помещениях, был внесен на рассмотрение депутатов в конце 2017 года. Несмотря на критику со стороны Минздрава, после рекомендации профильных комитетов Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении. В случае принятия поправок электронные сигареты, вейпы, IQOS и GLO нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах.

